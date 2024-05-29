LOUIS VUITTON 20SS サンチュール・ベルト

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商品詳細
シーズンコレクションでなかなか見かけない商品です。心斎橋購入。製品番号MP193付属品:巾着・ボックスロープ式なので、幅広い使い方ができると思います。ヴァージル・アブローが2020春夏メンズ・ファッションショーのためにデザインした「サンチュール・ロープベルト」。実用性に優れたフィガロフックの留め具をあしらい、サイズ調整可能な洗練されたスタイルに仕上げました。LVイニシャルの刻印がメゾンのクラシカルな魅力を演出し、スタイリッシュなノットとマットなメタルパーツがスタイルを完成させます。-素材：ポリエステル-LVイニシャル#louisvuitton#ルイヴィトン#offwhite#オフホワイト#ヴァージルアブロー
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