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LOUIS VUITTON 20SS サンチュール・ベルト
商品番号 P83501954067
商品名

LOUIS VUITTON 20SS サンチュール・ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーズンコレクションでなかなか見かけない商品です。心斎橋購入。製品番号MP193付属品:巾着・ボックスロープ式なので、幅広い使い方ができると思います。ヴァージル・アブローが2020春夏メンズ・ファッションショーのためにデザインした「サンチュール・ロープベルト」。実用性に優れたフィガロフックの留め具をあしらい、サイズ調整可能な洗練されたスタイルに仕上げました。LVイニシャルの刻印がメゾンのクラシカルな魅力を演出し、スタイリッシュなノットとマットなメタルパーツがスタイルを完成させます。-素材：ポリエステル-LVイニシャル#louisvuitton#ルイヴィトン#offwhite#オフホワイト#ヴァージルアブロー
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