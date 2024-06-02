WILDSWANS　WAVE【USED】ワイルドスワンズ　ウェイブ

WILDSWANSWAVE王冠ロゴ数年前に中古で購入したものです。引っ掻きキズ多数ありますのでご注意下さい。ホックも少しヒビありますが使用には問題無いと思います。内側は比較的キレイだと思います。写真のものが全てです。□即購入可□カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革#WILDSWANS#ワイルドスワンズ#WAVE#長財布#Madeinjapan#サドルプルアップ#ウェイブ



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SHELL CORDOVAN / WAVE（EB）



【ワイルドスワンズ】美しい長財布WAVE（ウェイブ）。コードバン長財布。収納力を求める方に。



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