LOUIS VUITTON エピ二つ折財布ICチップ確認済

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り札入れ2,小銭入れ1,カードポケット4箱、紙袋あり糸のほつれなし長財布に変えたので出品します。使用感の程度は写真でご確認ください。比較的綺麗な状態ですが、中古ですのでご理解のある方のみお願い致します。シリアルナンバーはなし。NFCアプリでICチップ確認済み。カラー···ブラック財布形···二つ折り



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