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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り札入れ2,小銭入れ1,カードポケット4箱、紙袋あり糸のほつれなし長財布に変えたので出品します。使用感の程度は写真でご確認ください。比較的綺麗な状態ですが、中古ですのでご理解のある方のみお願い致します。シリアルナンバーはなし。NFCアプリでICチップ確認済み。カラー···ブラック財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/flight74728.html
http://narcologia.ru/goods/Adder247375.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis255344.html
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LOUIS VUITTON エピ二つ折財布ICチップ確認済 | labiela.com
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