【値下げ中】 NEW ERA　シアトルマリナーズ

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商品詳細
SEATTLEMARINERS40周年記念 限定モデルのニューエラキャップです通称”STONEY”と呼ばれるカラーでSTONEISLANDを彷彿とさせるフロントパッチやサイドパッチの配色が非常に人気の高いモデルです購入したもののサイズが合わず試着した程度なので状態は良いと思います★カラーボディ/ブラックツバ裏/グリーンパッチ/イエロー、グリーン(※写真の色味は実際の商品と異なる場合があります)★サイズ59FIFTYロープロファイルサイズ71/8(56.8cm)
http://narcologia.ru/goods/smear26204.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation104024.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic102237.html
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