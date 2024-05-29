ノースフェイス ローマーワレット ブラック 新品未使用

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商品詳細
※値下げ不可THENORTHFACEザ・ノースフェイスローマーワレットRoamerWallet品番NM82399牛革の経年変化が楽しめるファスナー付きマルチワレットです。カード、お札、コインなど、財布に必要な機能を十分に備え、かつコンパクトな仕上げ。カラビナや細引きが通せるアタッチメントループを装備し、アーバンスタイルのデザインに機能的なアウトドアの雰囲気をプラスしています。●素材：牛革●機能：カードホルダー／コインポケット／アタッチメントループ●重量：約70g●カラー：ブラック●寸法：H9.5×W11cm
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