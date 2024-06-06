【海外限定】ポロラルフローレン ポロプベア レザー二つ折財布 ネイビー

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商品詳細
日本未発売のポロベア《ポロプレイヤー》刺繍の二つ折財布です。《ブランド》ポロラルフローレン/POLPRALPHLAUREN《アイテム》ポロラルフローレンポロベアレザー二つ折財布/POLORALPHLAURENPOLOBEARLEATHERBIFOLDWALLET《素材》牛革本革/Cowhide《カラー》紺色/DarkBlue《商品状態》新品未使用品《購入店舗》ニューヨーク州RalphLaurenWoodburyOutletご購入前にプロフィールもご一読ください。#Ralplauren#ポロ#ラルフローレン#海外限定#Polobear#ポロベア#ポロプレイヤー#ポロプレイヤーベア#NewYork#ニューヨーク#アメリカ#カードケース#cardcase#aoiusa財布形...二つ折り
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