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【海外限定】ポロラルフローレン ポロプベア レザー二つ折財布 ネイビー
商品番号 Q39950240209
商品名

【海外限定】ポロラルフローレン ポロプベア レザー二つ折財布 ネイビー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売のポロベア《ポロプレイヤー》刺繍の二つ折財布です。《ブランド》ポロラルフローレン/POLPRALPHLAUREN《アイテム》ポロラルフローレンポロベアレザー二つ折財布/POLORALPHLAURENPOLOBEARLEATHERBIFOLDWALLET《素材》牛革本革/Cowhide《カラー》紺色/DarkBlue《商品状態》新品未使用品《購入店舗》ニューヨーク州RalphLaurenWoodburyOutletご購入前にプロフィールもご一読ください。#Ralplauren#ポロ#ラルフローレン#海外限定#Polobear#ポロベア#ポロプレイヤー#ポロプレイヤーベア#NewYork#ニューヨーク#アメリカ#カードケース#cardcase#aoiusa財布形...二つ折り
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