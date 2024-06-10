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バーニーズニューヨーク　BARNEYSNEWYORK カシミアマフラー
商品番号 C21419899433
商品名

バーニーズニューヨーク　BARNEYSNEWYORK カシミアマフラー
ブランド名 バーニーズニューヨーク
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地素材···カシミヤBARNEYSNEWYORKカシミアマフラーです。フリンジ抜きで165cm程度です。表裏で色がネイビーのようなパープルのような違いがあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful977951.html
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