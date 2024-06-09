【新品】COACHコーチ リバーシブル メンズベルト　フリーサイズ

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2本で4つのルックスを楽しめる、シグネチャー柄とガンメタルのバックルが高級感あるリバーシブルタイプのベルトです。バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルで簡単にリバーシブルにすることが出来ます。【素材】■PVCxレザー【サイズ】フリーサイズ(Onesize)ウエストは最大110cmまで(カットせずにそのまま使用の場合)カットすることによりサイズ調整が可能バックルの回転により、リバーシブルになります。幅：3.7cm【仕様】■ベルト、5穴調節付属品ケアカードCOACH専用BOX(※若干のキズ、スレ、薄い汚れなどが見受けられる場合がございます。)こちらの商品はアメリカ本土ジョージア州から直接買い付けた正規アウトレット品になります。コピー商品等は一切取扱っておりません。神経質な方、真偽がご心配な方は、ドラブル回避ため、入札をお控え下さい。間違いなく新品で購入しておりますが、レザー・金属製品にありがちな多少のスレ、小傷、凹みなど見られる場合があります