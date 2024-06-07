M【WACKOMARIA】天国 T-SHIRT(4)／新品タグ付／送料込

本品は、私自身がワコマリア国内正規取扱店にて購入した100%正規品となりますので、安心して購入ください。最近は偽物も出回っており、購入時は少なからずご不安かと存じますが、過去の取引商品を、削除せずに全て残しております。 取引評価と合わせて、購入時の一つの判断材料として、ご検討していただけましたら幸いでございます。---商品詳細---◇商品名：CREWNECKT-SHIRT(TYPE-4)◇型番：WMT-TEE04◇素材(表地):COTTON100%◇カラー：WHITE白◇size：M◇寸法：着丈73㎝身幅56㎝ 肩幅51㎝袖丈22㎝◇定価：7,700円(税込)◇発送方法：らくらくメルカリ便◇商品状態：新品タグ付き-----------------商品紹介---WACKOMARIA(ワコマリア)のオリジナルTシャツ。アメリカのボディメーカーのTシャツを使用。ゆったりとしたシルエットもポイントです。--------------当たり前ではございますが、手元に商品ございますので、ご希望箇所の写真撮影やご質問等ございましたら、遠慮なくお申し出ください。中には限界価格もあり、値引き出来ない場合もありますが、基本的には値引きは行いますので、こちらもコメント欄よりお声掛け願います。WACKOMARIAwackomaria天国東京TIMLEHIWOLF'SHEADHANNIBAL舐達麻JEAN-MICHELBASQUIAT凶気の桜RATFINKguiltyparties56TATOONANGADJHARVEYアロハベドジャンVANSバスキア窪塚洋介木村拓哉モヘアSUBLIMECHETBAKERNOTORIOUS野村訓一1647



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