SOUL'd OUT キャップ

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商品詳細
コレクション用に購入したものになります。未使用品です。普段透明カバーに入れて保存していたため綺麗な状態です。あくまで中古品なので理解のある方お願いします。SOUL'dOUTのグッズ出品中です！
http://narcologia.ru/goods/scissoring150396.html
http://narcologia.ru/goods/freezer948198.html
http://narcologia.ru/goods/recycling365014.html
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