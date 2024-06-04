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【完売品】木梨サイクル　60th スナップバックキャップ　ネイビー
商品番号 C21876078372
商品名

【完売品】木梨サイクル　60th スナップバックキャップ　ネイビー
ブランド名 キナシサイクル
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●未使用　試着のみ　保管品●完売品です！●1961年に東京の祖師ヶ谷大蔵に誕生し60年　60thキャップです●スナップバックキャップ（60th）●品番／1017●サイズ／頭周り約57～59cm(アジャスターでサイズ調整可能)※頭周りのサイズはアジャスターを真ん中にした位置でのサイズとなります前後3cmほど調節が可能となっております●カラー／ネイビー●素材／アクリル85%毛15%※ある程度折りたたんでの梱包ですご了承ください★即購入OK★
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スナップバックキャップ（60th）
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【新品未使用】木梨サイクル スナップバックキャップ（60th）　ネイビー | フリマアプリ ラクマ
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スナップバックキャップ ネイビー 木梨サイクル - キャップ
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木梨サイクル スナップバックキャップ（60th） - www.csharp-examples.net
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