【完売品】木梨サイクル　60th スナップバックキャップ　ネイビー

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●未使用 試着のみ 保管品●完売品です！●1961年に東京の祖師ヶ谷大蔵に誕生し60年 60thキャップです●スナップバックキャップ（60th）●品番／1017●サイズ／頭周り約57～59cm(アジャスターでサイズ調整可能)※頭周りのサイズはアジャスターを真ん中にした位置でのサイズとなります前後3cmほど調節が可能となっております●カラー／ネイビー●素材／アクリル85%毛15%※ある程度折りたたんでの梱包ですご了承ください★即購入OK★