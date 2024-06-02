ルイヴィトン ジーンズノエル ベルト95cm

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LOUISVUITTONルイヴィトンサンチュールジーンズベルトM6812ブラック×シルバーカーフレザーに1930年代のヴィトンの広告にインスピレーションを得た、ウエスタン風のバックルが特徴的な「サンチュール・ジーンズ」ベルトです。2007年1月に神戸店にて購入しました。一度試着したまま保管しておりました。サイズ：【バックル】約8.2cm×5.7cm【幅】4.5cm【長さ】5つの穴の内、真ん中の穴に留めて95cmです。2.5cm間隔で穴が開いています。付属品は購入時のままの箱やショップバッグ、メッセージカードをお付けしますので、プレゼントにもオススメです。即日発送可能です。#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#ヴィトン#エピ#モノグラム#革#プレゼント#父の日#ギフト#ベルト#ジーンズノエル#サンチュール#バックル#クリスマス#誕生日#バースデー#クリスマスプレゼント