ニューエラnew eraレアビンテージヤンキース赤ストライプ

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neweraヤンキースの帽子です。サイズ7と8/560.6cmの表記があります。neweraの内側の帯ですが、ベージュは珍しいらしいです。販売店の店員さんが言ってました。通常黒らしいです。この帽子は生産が少なく買っとくべきだと凄いお勧めされて買いました。写真の9枚目の頭のてっぺんのボタン近くが赤い色が色移りしているみたいです。写真でご判断ください。保管期間が長い中古品、古着ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。全て現状のお渡しになります。梱包が得意ではありません。手元にある箱や袋で発送致します。送料を安くしたいので詰め込んだり、圧縮します。お店ではありませんのでそういう事をご希望される方は購入しないでください。神経質な方はご遠慮ください。BboyHIPHOPストリートneweraニューエラakademiksアカデミクスsixersシクサーズ76ersstussyステューシーENYCEエニーチェFUBUフブECKOUNLTDエコーSeanJohnショーンジョンPHATFARMファットファームPELLEPELLEペレペレJOKERBRANDジョーカーブランドKARLKANIカールカナイfreakypnbnationtriplefivesoulROCAWEARロカウェアpepejeansぺぺジーンズChicanoチカーノdickiesディッキーズvokalヴォカル50CENTカラー···レッド