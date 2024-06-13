CHROME HEARTS　レザーブレス　限定オレンジ

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CHROMEHEARTSクロムハーツ限定カラーレザーのブレスレットです。オレンジ色になります。室内での試着のみほとんど新品の状態になりますをこちらで購入させて頂きました。私は2時間1度の使用です。そのままクローゼット保管多少シワがはいりました。画像で確認御願い致します。インボイス原本（個人名あり）レシートあり気になる事があればコメントお願いいたします。あくまでも中古に理解して購入お願い致します。神経質な方や完ぺきを求める方は購入しないでくださいませ。素人確認の為、小さな傷や多少の汚れ等見落としは御理解お願い致します。ザ リアルマッコイズリアルマッコイズトイズマッコイフリーホイーラーズコリンボRAINBOWcountryレインボーカントリーフルカウントネックレスリングブレスレットチョーカーアンクレット等アメカジ好きな方も宜しくお願い致します。発送はなるべく小さくたたんで発送させて頂きます。ご質問がございましたら必ずご購入前にお願いいたします。申し訳ありません。こちらで購入した為、詳細はわかりかねます。ご購入後はNC.NRでお願いします仕事の都合でコメントや発送には時間がかかる事があります。宜しくお願い致します。