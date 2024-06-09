ゴローズ 金メタルクロス細角チェーンセット

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原宿ゴローズで購入しました。◎チェーンの長さは、約51cmになります。素材ゴールドシルバー◎値下げ交渉可能ですので、お気軽にお声かけください。◎自宅保管品になりますので、ご理解された上でお願いします。◎真偽を疑う質問、コメント等は返信しかねます。◎失礼なコメントをされる方は、ブロックさせていただきます。◎疑り深い方は、直接原宿ゴローズに並ばれてください。◎トラブル防止の為、転売等ご遠慮ください。◎取引後のご要望ご質問等対応しかねます。購入前によろしくお願いします。ご理解の上、購入をお願い致します。上記すべてご了承の方のみご購入ください。ご購入された場合は、ご了承前提としてお取引させて頂きます。