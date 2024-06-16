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商品詳細
イタリアの直営店より買い付けしております。100％正規品で、新品未使用になります。【カラー】・ゴールド【サイズ】・19号・17号：幅1.0cm内側直径 1.85cm・19号：幅1.0cm内側直径 1.90cm・21号：幅1.0cm内側直径 2.00cm・23号：幅1.0cm内側直径 2.05cm・25号：幅1.0cm内側直径 2.10cm素材：メタル（MAT）(VERSACEのジュエリー製品には、鉛およびニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー製品です。)付属品・VERSACEヴェルサーチ正規箱・カード類
http://narcologia.ru/goods/approximate718420.html
http://narcologia.ru/goods/pompous190623.html
http://narcologia.ru/goods/rouge710110.html
【新品未使用】VERSACE メドューサ グリーク リング ゴールド 19号
【新品未使用】VERSACE メドューサ グリーク リング ゴールド 19号
【新品未使用】VERSACE メドューサ グリーク リング ゴールド 19号
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http://narcologia.ru/goods/approximate718420.html
http://narcologia.ru/goods/pompous190623.html
http://narcologia.ru/goods/rouge710110.html
【新品未使用】VERSACE メドューサ グリーク リング ゴールド 19号
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【新品未使用】VERSACE メドューサ グリーク リング ゴールド 19号
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