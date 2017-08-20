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ブレスレット・ジャガー
商品番号 Q10649203585
商品名

ブレスレット・ジャガー
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャガーをデザインしたブレスレットです。10年程前に購入しましたが2,3回してみただけで比較的キレイです。購入する時にシルバーと言われましたが確証ないです。長さ約23cmです。F.D.Lアクセサリーブレスレットメンズ
http://narcologia.ru/goods/response31742.html
http://narcologia.ru/goods/browse611791.html
http://narcologia.ru/goods/calling704150.html

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