最終値下げ　BEDWIN \u0026 THE HEARTBREAKERS リング

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BEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSのMONTANAのリングになります。画像の土台は付きません。専用の布袋有りです。サイズ2（18.5号）着用回数少なく、磨いておりますので綺麗です。あくまで中古になります事ご了承ください。カラー···シルバー材質···シルバー925材質···シルバー