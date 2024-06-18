XLIM エクスリム EP.201 JACKET ZIP UP ジャケット白

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商品詳細
▪︎ブランド名:XLIM▪︎カラー:ホワイト▪︎サイズ:Ｍ相当肩幅：43cm 身幅：50cm 袖丈：63cm 着丈：63cm ▪︎状態写真で見られる汚れがございます※素人寸法ですので、多少の誤差がある事を予めご了承の程お願い致します。※即購入OKです。※コメント等気軽にお寄せくださいませ。
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