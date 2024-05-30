ボッテガヴェネタ 未使用 bottegaveneta リング シルバー 21号

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2023年最新】ボッテガヴェネタメンズリングの人気アイテム - メルカリ

これまでにシルバー色、ゴールド色が３つ売れている人気モデルが久しぶりに再入荷で、大きめサイズの21号は初入荷です！未使用品の出品は希少です！参考価格66,000円BottegaVenetaボッテガヴェネタシュヴァリエリングシルバーサイズ21印象的でお洒落なユニセックスで使えるデザインのリング未使用品です。 \u2028スターリングシルバー素材に、オープンダイヤモンドモチーフを施したデザインが流石ボッテガという感じで、上品かつお洒落です。そのゴージャスな見た目がインスタ映えも抜群です！計測サイズは写真の通り約21号です。他にもボッテガなどのアイテムを出品しているので、是非以下をタップしてご覧ください！#他にもお洒落なボッテガを出品中ですnk#他にも上質なアクセサリーを出品していますnk70未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。付属品は写真の袋と箱になります。購入は、世界３大ラグジュアリーグループと呼ばれる「リュシュモングループ」が運営するヨーロッパのファッションサイトにて購入しております。コピー商品を撲滅する側なので確実に本物です。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。材質···シルバー カラー···シルバー#ボッテガ#ボッテガヴェネタ#リング