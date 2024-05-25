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フォーラム ロー プレミアム [Forum Low Premium]
商品番号 Y46254292439
商品名

フォーラム ロー プレミアム [Forum Low Premium]
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！フォロー割りあります(*^^*)！詳しくはプロフをご覧下さい！メインカラー···ホワイト、ブルーadidas23.5センチ購入時に試着して店内を歩いてますそれからは箱にしまって保管してありました目立つ汚れ、傷はないです。箱の方は傷、へこみあります#adidas#スニーカー
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