■ トリプル スカルダガー ペンダント ■ タイプ ノーブランド

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★☆★はじめに★☆★◎ご購入の前に必ず取引に関する注意事項の欄を確認して頂きます様お願い致します。◎ご購入された時点で注意事項等にご納得頂いたと判断させて頂きます。=========================================■■■■■商品説明■□商品l:トリプルスカルダガーペンダント□size:◎縦85.5mm(ベイル含む)◎横25.8mm□モチーフ:トリプルスカル＋ダガー□重量:◎本体46g◎チェーン45.7g※総90gオーバー□素材：SterlingSilver925□付属:社外極太小豆チェーン(55cm)□状態:比較的綺麗な品＋消毒済み=========================================■■■■■セールスポイント■□兎に角カッコいいです！重量あります！カッコいいです！□カッコいいトリプルスカルのダガーです。□極太小豆チェーンお付けします！□致命的な凹みや傷は無い状態□消毒レーザーで全て消毒済です。=========================================■■■■■注意事項■※最近、お支払い期限を守って頂けなくキャンセルになるケースが多発しております。本当に迷惑です。※お支払いの期限切れは即ブロック致します。※商品到着後2日以内に受取評価をお願い致します。□新品以外の状態はあくまで当方の主観による評価です。□神経質な方の入札はご遠慮下さいませ。□領収書の発行は行っておりません。□全ての取引において３Nでお願い致します。□トラブル回避の為、悪い評価が多い方や評価自体が少ない方の購入を取り消す場合が御座います。予めご了承下さいませ。□以上の事項を厳守して頂き責任のある取引をお願い致します。材質···シルバー