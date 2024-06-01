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ADVANCE/ GOLD CHAIN NECKLACE ⭐︎SALE⭐︎
商品番号 Q97578079284
商品名

ADVANCE/ GOLD CHAIN NECKLACE ⭐︎SALE⭐︎
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 3,509 円
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商品詳細

カラー···ゴールド購入してから2回しか着用してません。即購入OK！購入時の金額¥16,500
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