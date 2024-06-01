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NEW ERA ヤンキース 2000 ワールドシリーズ サイズ 7 5/8
商品番号 O29077334562
商品名

NEW ERA ヤンキース 2000 ワールドシリーズ サイズ 7 5/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

Amazingstoreにて購入しました。キズや汚れは特にありません。サイズ：75/8(60.6cm)#ニューエラ#ヤンキース
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