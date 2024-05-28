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supreme ジェットキャップ
商品番号 W97821146241
商品名

supreme ジェットキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイルキャンプキャップと並び、絶対的人気モデルのキャンプキャップスタンダードなソリッドカラーがSimpleisBest全体的にやや色落ちさせた、味のあるこなれた感じのコットンを使用したキャンプキャップミリタリーキャンプキャップのシンプルなボックスロゴキャップですが、浅すぎず深すぎない適度な深さのフィット感ですシンプルなベーシックタイプですが…全てが完成されたデザインボックスロゴは立体感のあるワッペンタイプです※バックストラップでサイズ調節可能※Color…Black※内側額部分に多少のはがれ、毛玉があります。5枚目参照状態は個人差もありますので、可能な限り写真にてご確認ください。精巧なコピー品が無尽蔵に出品されていますが…こちらは間違いない正規品です。(私と同様に…正規品に強く拘る方はこちらで間違いありません)その他…ご質問があればお願いしますシュプリームジェットキャップニューエラボックスロゴモーションロゴクラシックロゴホログラムスクリプトロゴSロゴ正規品ペイズリーバンダナカモ5-Panel6-PanelデニムナイロンコーデュラナイロンコーデュロイCOMMEdesGARCONSノースフェイスTHENORTHFACEゴアテックスGORETEXWtapsダブルタップスDESCENDANTディセンダントfuckingawesomPalaceGirlsDon’tCryガールズドントクライWastedYouthウエステッドユースウェイステッドユースButterGoodsバターグッズstussyステューシーNEIGHBORHOODネイバーフッドCHALLENGERチャレンジャーバケットハットカラー···ブラック
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