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商品詳細
酔月焼の水差し口部に目立たない小さな傷あり、黒楽茶碗の胴に小さなヘコミ傷あり、ご理解のある方の御購入をお待ちしております。※共箱はありません。※全てクリーニング済みです。※キャンセル、返品は、受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/traverse506226.html
http://narcologia.ru/goods/mythic68635.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador798806.html
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赤膚山、黒楽、萩、織部、その他六点都合十点を、まとめて-
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