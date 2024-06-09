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LOUIS VUITTON 草間彌生 パンプキン ネックレス M01093 美品
商品番号 O71796614563
商品名

LOUIS VUITTON 草間彌生 パンプキン ネックレス M01093 美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。LouisVuittonと草間彌生の今シーズンのコラボのネックレスになります。今年の春にLouisVuitton銀座並木通り店にて購入いたしました。付属品は全て保管しております。デザインが気に入って購入いたしましたが、金欠のため出品致します。StrayKidsのフィリックスさんも使用され、非常に注目度が高く、在庫切れとなっておりますので、探していらした方はぜひご検討頂けますと幸いです。商品情報【ブランド】LOUISVUITTON【素材】メタル／ビーズ【カラー】ブルー／シルバー金具【サイズ(cm)】チェーン：約50~60cm(三段階調節)約W2.5cmxH2.5cm【重量】約17g【生産国】イタリア【型番】M01093【製造番号】DI3272【商品紹介】「ルイ・ヴィトン×草間彌生」コレクションの「LV×YKペンダント・LVパンプキン」。LVイニシャルと、草間彌生が愛するカボチャから着想を得た「パンプキン」のモチーフが素敵なアイテム。モノグラム・モチーフを刻印した3つのビーズも魅力的です。【付属品】箱／保存袋／*ご要望であれば、個人情報を黒塗りのレシート
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