本革　レッドムーン　レザーウォレット　バイカーズウォレット

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商品詳細
本革 レッドムーン レザーウォレット 中古です。 色は表 赤の革のキルティング柄 中、茶色です。使用感ありますが、味と思える方お願い致します。 購入前にプロフィールご確認お願い致します購入後は３Ｎお願い致します
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