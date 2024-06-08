アメジスト　シトリン　トップ

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商品詳細
2個セット。どちらもこちらで購入しました。ブランド等は不明です。どちらも存在感あります。細かい傷や使用に伴う汚れ（クリーニングで落ちるレベルだと思います）がありますので、神経質な方は購入ご遠慮ください。■アメジスト縦×横:約1.5×0.7■シトリン縦×横:1.8×1.0天然石ターコイズゴールドアンチドートantidotecootie18kk1818金Tiffanywacomaria
http://narcologia.ru/goods/mythic184935.html
http://narcologia.ru/goods/rouge515810.html
http://narcologia.ru/goods/ordering598079.html
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