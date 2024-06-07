Duncan SH-1n 4c gold coverd

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ダンカンのピックアップ、SH-1です。ハムバッカー、ネックポジション側、4芯タイプ、ゴールドカバー仕様になります。レスポールタイプギターからの取り外し品になり、動作確認済みです。配線は約33㎝ほど残っています。くすみも少なく比較的綺麗だと思います。状態は写真で確認お願いします。詳しい仕様は、メーカーページでご確認ください。＝＝＝＝＝＝＝＝状態に関してはあくまで中古品であり、ある程度主観もあると思いますので写真と上記内容確認の上納得の出来る方のみ購入をお願いいたします。洋服の出品物は折り畳んで発送する場合がございますので、ご了承ください。発送は基本的に購入・支払い手続きをいただいた翌日の朝から昼にかけて行っております。\u2028こちらの発送の都合でらくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便で切り替えて発送する場合がございます。〇〇様専用や取置はトラブル防止の観点からお断りいたしておりますので、ご了承ください。よろしくお願いします。アクセサリー・パーツ···ピックアップ検）gibson、custombucker、burstbucker、burstbuckerpro、57classicplus、490R、490T、498T、DIRTYFINGER、dancan、ダンカン、SH-1、DiMarzio、ディマジオ、ハムバッカー、レスポール、lespaul、タルボ、ピックアップ