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- carhartt カーハート アクティブジャケット ブラウン 【希少カラー】
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商品詳細
ブランドcarhartt金欠のため泣く泣く出品します（;;）ブラウンの絶妙な色合いがワークウェアのリアル感が出てかなりカッコイイ一着です。古着屋で購入しました。女の子は大きめに男の子は丁度よく着れると思います。ブラウンカラーがとても可愛いです。ご理解いただける方にお譲りできたらと思います！カラー···ブラウンフード···フードあり
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