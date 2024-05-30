幻級 レアカラー 2001年製 パタゴニア レトロX ボアフリース

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コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにフリース【商品名】2001年USA製 アメリカ製patagoniaretro-xフリースジャケットラベンダー 薄紫【状態】美中古 ヴィンテージですので多少の使用感ありますがフリースも柔らかく状態いい中古になります。大きなダメージやフリース潰れもあまりなくまだまだ着用していただけます。【サイズ】Mサイズ着丈66cm身幅60cm首元から袖丈80cm平置き、素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。私の他商品になります→#すけすにアウトドア大人気のパタゴニアのヴィンテージレトロxになります！こちらは恐らく今まで出たレトロxの中で1番希少カラーとなるラベンダーパープルになります！カラーだけでもレアですが、Mサイズ以上が全く売りに出ないためこちらは本当に希少です！着てみてるとかなり合わせやすいカラーです！コレクション整理の為探していた方いかがでしょうか？propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでVINTAGEUSA製古着80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。