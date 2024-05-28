ジャスティンデイビス オニキス ペンダントトップ リリーチェーン セット

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・10年以上前に阪急梅田にて購入。レシート等は見つけられませんでした。・王冠に付いてる小さなクロスが曲がっています。・購入後1~2年使って、ここ10年位は自宅保管しておりました。使用に伴う小傷有り。・JD925D009の刻印有り・黒い専用袋お付けします。他にもこのブランドの物を所有しておりましたので、もしかすると他のものを買った時に付いてた袋かもしれませんが覚えておりません。すみません(;_;)内側傷み有りです。