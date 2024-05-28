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ジャスティンデイビス オニキス ペンダントトップ リリーチェーン セット
商品番号 V52096992039
商品名

ジャスティンデイビス オニキス ペンダントトップ リリーチェーン セット
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 13,459 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・10年以上前に阪急梅田にて購入。レシート等は見つけられませんでした。・王冠に付いてる小さなクロスが曲がっています。・購入後1~2年使って、ここ10年位は自宅保管しておりました。使用に伴う小傷有り。・JD925D009の刻印有り・黒い専用袋お付けします。他にもこのブランドの物を所有しておりましたので、もしかすると他のものを買った時に付いてた袋かもしれませんが覚えておりません。すみません(;_;)内側傷み有りです。
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