LOUIS VUITTON ルイヴィトン キーホルダー ネームタグ リザード ...

★ご覧いただきありがとうございます★出品商品は全て《送料無料》です！★即購入もOKです！★ご質問はお気軽にどうぞ！！【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【製品名】キーホルダーネームタグ【サイズ】全長約9cm【付属品】なし【状態】普通中古品程度の使用感です。中古品の為使用に伴う小傷、汚れ等ございます。お写真にてご確認くださいませ。【購入先】出品中の商品につきましては、古物商許可証が必要なブランドオークションや中古ブランドショップから購入し真贋鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さい。225903613



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