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OAMC SYSTEM FULL ZIP SHIRT　ジップアップジャケット
商品番号 C56474382466
商品名

OAMC SYSTEM FULL ZIP SHIRT　ジップアップジャケット
ブランド名 オーエーエムシー
特別価格 税込 24,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OAMC21ssSYSTEMFULLZIPSHIRTWOVENBLACKMサイズ付属品はありませんが、試着のみです。着丈：約69ｃｍ\u2028肩幅：約53ｃｍ\u2028袖丈：約67ｃｍ\u2028身幅：約62ｃｍ\u2028裾幅：約63ｃｍ誤差はご了承下さい。本体に薄くハリのあるポリエステルジャージー素材を使用し、フロントを下からも開閉可能なダブルジップを採用したスタンドカラーのシャツジャケットになります。
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