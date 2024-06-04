OAMC SYSTEM FULL ZIP SHIRT　ジップアップジャケット

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OAMC21ssSYSTEMFULLZIPSHIRTWOVENBLACKMサイズ付属品はありませんが、試着のみです。着丈：約69ｃｍ\u2028肩幅：約53ｃｍ\u2028袖丈：約67ｃｍ\u2028身幅：約62ｃｍ\u2028裾幅：約63ｃｍ誤差はご了承下さい。本体に薄くハリのあるポリエステルジャージー素材を使用し、フロントを下からも開閉可能なダブルジップを採用したスタンドカラーのシャツジャケットになります。