素材...檜の原木から彫った黒式尉です。父が30年以上前から現在に至るまで彫ってきた数多くある能面の一つです。実家の客間に飾ってありました。今回家を処分するにあたり、ほしいと思われる方がおられればと思い出品しました。まだいろいろ面がありますので興味のある方はご連絡ください。寸法 縦 177㎜ 横 140㎜



