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ボッテガヴェネタ★長財布★ダークブラウン
商品番号 L57984799522
商品名

ボッテガヴェネタ★長財布★ダークブラウン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ長財布●カラーブラウン　ダークブラウン　茶●素材レザー　本革　●サイズタテ　約10cmヨコ　約18.5cmカードがたくさん入ります。ファスナー付きポケットには小銭も入り使いやすいです。スレや使用感は写真をご参照ください。
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