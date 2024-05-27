ボッテガヴェネタ★長財布★ダークブラウン

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商品詳細
ボッテガヴェネタ長財布●カラーブラウン ダークブラウン 茶●素材レザー 本革 ●サイズタテ 約10cmヨコ 約18.5cmカードがたくさん入ります。ファスナー付きポケットには小銭も入り使いやすいです。スレや使用感は写真をご参照ください。
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