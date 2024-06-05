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Roen ロエン 財布 ウォレット 長財布 クロコ 型押し 長財布
商品番号 H22645364179
商品名

Roen ロエン 財布 ウォレット 長財布 クロコ 型押し 長財布
ブランド名 ロエン
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にマルイで購入しました。10日間ほどしか使っていないため、状態は全体的に綺麗です。表側のドクロの金具にスレ(写真2枚目)と、内側の金具が当たる部分に傷(写真3枚目)がありますので、ご確認お願い致します。サイズ平置き採寸したところ縦9cm横19cm厚み3.2cm【商品詳細】洗練された上質なカウレザー生地を使用し、立体感のあるクロコ型押しを施したロングウォレット。「Roen」のシルバーロゴと、スカルデザインのコンチョをあしらい、更に高級感と存在感のあふれるウォレットに仕上げています。精巧なフォルムに仕上げたスカルチャームに、さりげなく内側にヒョウ柄をあしらって、大人の魅力をより一層引き立たせて、ワンランク上のファッションが楽しめます。多ポケットで収納豊富なスペックで、実用性にも優れています。使い込む程に柔らかく、手になじんでいく上質な本革特有の使用感を、お楽しみ下さい。【色】ブラック黒【素材】カウレザー【収納】ジップポケット1/カードケース6/オープンポケット4【付属品】箱定価13200円カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/manufacture284541.html
http://narcologia.ru/goods/choice538185.html
http://narcologia.ru/goods/slide266287.html
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