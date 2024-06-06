ポールスミス フード付 袖切替 レザーブルゾン Mサイズ ジャンパー

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商品詳細
珍しいレザーフード付きの袖切替ブルゾンです。ウールのお洒落なダイヤモンド柄と柔らかいラムレザーの組合わせでとても暖かいです。多少の着用感がありますが、きれいだと思います。海外Mサイズで日本Lサイズ相当肩幅44cm袖丈70cm身幅54cm着丈68cm素材...本革ジップ・ボタン...ジップアップフード...フードあり（取外し不可）#ポールスミス#ポール・スミス#PAULSMITHSauconyサッカニーヌーディージーンズNudieJeansジースターロゥジースターG-STARRAWディーゼルDIESELBlackGoldディーゼルブラックゴールドポールスミスレッドイヤーナノユニバースユナイテッドアローズステュディオスカルバンクラインバーバリーラルフローレンシップスブルックブラザーズトミーヒルフィガーバーニーズニューヨークコムデギャルソンヒステリックグラマーロンハーマンアーバンリサーチビームスシップスディーゼルポールスミスRニューボールドトゥモローランドワコマリアアルマーニベンシャーマンフレッドペリーアデイダスプーマアシックス
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