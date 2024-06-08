ZARA Edition ザラエディション　ファネルカラージャケット

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商品詳細
サイズが合わなかったため、出品します。試着しただけで、タグも切っていません。材質外側主要生地7%アクリル6%ナイロン53%ウール33%ポリエステル1%その他繊維ディテール45%ウール45%アクリル10%ポリウレタン裏地95%ポリエステル5%ポリウレタン
http://narcologia.ru/goods/approximate916320.html
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