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ZARA Edition ザラエディション　ファネルカラージャケット
商品番号 C27260584376
商品名

ZARA Edition ザラエディション　ファネルカラージャケット
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わなかったため、出品します。試着しただけで、タグも切っていません。材質外側主要生地7%アクリル6%ナイロン53%ウール33%ポリエステル1%その他繊維ディテール45%ウール45%アクリル10%ポリウレタン裏地95%ポリエステル5%ポリウレタン
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