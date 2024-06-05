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激安！！∞(無限)ネックレス CZ
商品番号 N77189471642
商品名

激安！！∞(無限)ネックレス CZ
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ステンレス装飾···ジルコニア高級嗜好の方にはお分かりいただける、全て実物のお写真です。∞(無限）。縁起の良い事で知られるモチーフです！しかも無限ループです！!5AクラスのCZ(キュービックジルコニア゠人エダイヤモンド）を、なんと1900個以上使用しています！！全て熟練の職人様による手作業のプロングパヴェマイク#LEX#JPTHEWAVY#ラッパーネックレス#ブリンブリン
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