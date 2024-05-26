Folk/N /フォークバイエヌ　シェルネックレス

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ブランド：Folk/Nモデル：FS-170全長：70cm（端から端まで）カラー：ブラック\u0026ブラウンのコンビ定価：20,900円(税込)本体スペック：貝 ヴィンテージコイン(留め具)生産国：日本付属品：ブランド麻袋BEAMSにて販売していた貝のネックレスです。留め具はヴィンテージコインを変形させたものらしいです。1年ほど前に購入したものですが、着用する機会が無いので出品いたします。（※購入してから一度も着用していません。）価格交渉される方はコメントにてご希望金額の提示をしてください。※当方タバコは吸いませんし、ペットは飼っておりません。※購入後のキャンセルは不可能とします。※素人保管の中古品となっておりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。（購入時期：’22年夏頃）#Folk/N#MIKIA#BEAMS