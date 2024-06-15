定価11.9万 半額以下 クレイジーピッグ ボールアイペンダント 義眼 ...

定価9.9万クレイジーピッグCRAZYPIGボールアイペンダントBallEye義眼クレイジーピッグCRAZYPIGの精巧に造られた、義眼をセットした定番人気ペンダントです。\u2028回転する義眼は裏側の血管まで見事に再現しています。クレイジーピッグの義眼シリーズは人気が高く、中古市場でもすぐに売り切れとなりますので、お早めにご検討ください。◾️価格:119,900円(税込)■サイズ縦幅:約23mm×横幅:約20mm重量:約11.5g※経年の使用によるシルバーの硫化・キズ等がございます。画像にてご確認、ご納得の上ご購入よろしくお願い致します。※状態の判断には個人差がありますので、画像にて状態を確認・納得の上、ご購入下さい。※あくまで素人保管の為、新品を求める方・神経質な方の購入はご遠慮下さい。※すり替え防止のため返品返金はお断りさせて頂きます。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。検)#ガボール#ガボラトリー#gaboratory#gabor#レザトレ#レザーズアンドトレジャーズ#クロムハーツ #ロンワンズ #エルワン#サード #アルテミスクラシック#ディールデザイン #サーティーンデザインズ #スターリンギア #クレイジーピッグ #ゴローズ #トラヴィスワーカー #ロイヤルオーダー #ジャスティンデイビス#ラットレース #グッドアートハリウッド #ネクロマンス #ハラキリ #アレックスストリーター #ジャムホームメイド #FAL #ガルニ #Gu #ゴースト #キングベイビー #クイーンベイビー #ゴッドサイズ #ストップライト #925 #bwl#ヴィンテージ#トゥアレグ#エレサペレッティ#ボーンカフ#コムデギャルソン#トムウッド#ジャンポールゴルチエ#ヨウジヤマモト#カントリージェルトルマン#ヴィンテージティファニー#サカイ#カラー#ミハラヤスヒロ#マルジェラ#アーティザナルカラー···レッド材質···シルバー



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