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アーセナル　メストエジル　直筆サインカード
商品番号 X66288783695
商品名

アーセナル　メストエジル　直筆サインカード
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020-21PaniniRevolutionSoccerAutographAutoCard:MesutOzilご覧頂き、誠にありがとうございます。メスト　エジル選手の直筆サインカードの出品となります。すでに引退しております。2020-21PaniniRevolutionSoccerAutographAutoCardMesutOzil#レアル#アーセナル
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