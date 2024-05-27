アーセナル　メストエジル　直筆サインカード

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商品詳細
2020-21PaniniRevolutionSoccerAutographAutoCard:MesutOzilご覧頂き、誠にありがとうございます。メスト エジル選手の直筆サインカードの出品となります。すでに引退しております。2020-21PaniniRevolutionSoccerAutographAutoCardMesutOzil#レアル#アーセナル
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