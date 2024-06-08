セットアップ メンズ 春夏 ビジネススーツ スーツ スリーピーススーツ

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■商品コード：ANXZ011■状態：新品未使用■素材:コットン、ポリエステルなど■カラー:ブラック、ホワイト、ピンク■サイズ：★上着M着丈61肩幅41胸囲88袖丈59L着丈62肩幅42胸囲92袖丈60XL着丈63肩幅43胸囲96袖丈612XL着丈64肩幅44胸囲98袖丈623XL着丈65肩幅45胸囲100袖丈63★パンツM着丈101ウエスト72ヒップ106L着丈103ウエスト75ヒップ110XL着丈105ウエスト78ヒップ1142XL着丈107ウエスト81ヒップ1183XL着丈109ウエスト84ヒップ122注意事項※サイズ表の実寸法は商品によって1-3cm程度の誤差がある場合がございます。※画像のお色に関して出来るだけ現物に近いように努力しておりますが、お客様の各パソコンのモニター、また撮影状況によって実際の商品とは多少異なる事がございます。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円（北海道を除く）