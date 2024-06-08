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長財布 メンズ 本革 レザー 大容量 プレゼント
商品番号 M73086869851
商品名

長財布 メンズ 本革 レザー 大容量 プレゼント
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,748 円
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商品詳細

⭐️1点限り！早い者勝ち⭐️スピード発送⭐️フォロー割あり(・̑◡・̑)ご覧いただきありがとうございます★★他にも多数出品中★★#たかちゃんの商品一覧はこちら-------✧商品説明✧-------【素材】カーフレザー◆滑らかで柔らかい、弾力性のあるリサイクル牛革を使用していて、特別なプロセスで処理して作られます。ツイルドカーボンPUレザーと比較して、HIMHERCOMブランドの天然の牛皮更に滑らかで繊細、丈夫です。HIMHERCOMブランドの財布を選びして、高品質によってもたらされる並外れた贅沢を楽しむことができます◆イタリアから調達した世界中でも有名な牛革を使用。有名ブランドも手掛ける世界有数の工場で作り上げたレザーは、職人によって一つ一つ丁寧に作り上げた最上級の逸品です。Patinaというイタリアの古い技術で、革職人が手染めで綺麗な色を染めています。お手入れをしていただければ、使うごとに経年劣化を楽しんでいただけますので、長く使えば使うほど、自分仕様の財布としてマッチしてきます。本革好きにはたまらない最上級の逸品となっております【サイズ】縦10cm、横19cm、マチ2.5cm【収納スペック】カードホルダー×12大型ポケット×2札入れ×2小銭入れ×1・新品・未使用品・即購入大歓迎・無言購入OK・24時間内発送#たかちゃんの商品一覧はこちら(*'▽')最後までご覧いただきありがとうございます35050000/444
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