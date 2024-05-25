希少PORTER＿ CAMOUFLAGE WALLET＿ポーター財布ウオレット

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状態は展示未使用品。販売店舗限定モデルのCAMOUFLAGEシリーズのウォレットです。デザインも秀逸ですが、薄く機能的なお財布になります。状態の受け取り方は個人差ありますので各側面からの写真を必ずご確認下さい。--------------------------------■モデルPORTER/CAMOUFLAGEWALLET/MULTIWALLET■カラーウッドランドカーキ■素材ナイロンツイル付属：牛革■サイズW120/H90/55gカモフラージュ柄の中でも代表的なウッドランドパターンをベースに、3色のオリジナルカラーで製作した「CAMOUFLAGEWALLET（カモフラージュウォレット）」です。ブラック・カーキ・ネイビーのベースカラーで、絶妙な濃淡の差を表現した落ち着いたトーンのカモフラージュ柄に仕上げました。3つのサイズと仕様の異なるウォレットに加え、キーケース・IDケース・カードケースなどバリエーション豊富なアイテム構成です。主張し過ぎないデザインはオン・オフ問わずお使いいただけます。こちらのL字ファスナーのマルチウォレットはマチを設けることでより大きく開口でき、小銭やカードが取り出しやすい仕様になっています。外装のフロント部にはレーザー加工で表現したポーターロゴ入りのICカードポケットを取り付けています。表地の光沢感のあるナイロンツイルと、内装の上質なガラスレザーのコントラストも魅力です。下記店舗のみの限定販売です。・PORTERflagshipstore・PORTERGINZA--------------------------------※気になる箇所はお気軽に質問ください採寸・写真追加致します。ビームスBEAMS／ユナイデットアローズUNITEDARROWS／吉田カバン／YOSHIDAヨシダ／PORTERポーター／TANKERタンカー／トートバック／エコバック／バックパック／ボストンバック／スポーツバック／ショルダーバック／クラッチバック／ポーチバック／サコッシュ／ウエストポーチ／ウエストバック／マザーズバック／リュック／ディパック／メッセンジャーバック／かごバック／ポーチ／限定／入手困難／廃盤／レア／希少