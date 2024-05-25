【人気カラー×チェック】ZARA スーツ　セットアップ　ネイビー　L相当

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商品詳細
【アイテム】ZARAザラメンズ スーツ セットアップ 上下 テーラードジャケット パンツシングル 2B総裏 サイドベンツ飾り切羽 肩パッドあり チェック ビジネス カジュアル フォーマル 就活 面接 リクルート 仕事 オフィス 入園式 卒園式 入学式 卒業式 お受験 学校行事 パーティー イベント セレモニー 式典 【カラー】ネイビー 紺色【素材】品質タグなしポリエステル、レーヨンなどの化学繊維だと思います。【表記サイズ/cm】usa3846L相当ジャケット肩幅:46身幅:50袖丈:64着丈:73パンツウエスト:82股上:24股下:74総丈:98渡幅:29裾幅:17.5平置き採寸なので多少の誤差があります。【状態】目立つような汚れや傷もなく、美品だと思います。まだまだ気持ちよくご愛用いただけます。【購入先】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ストアのオークションなどリサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。真贋に問題はないと認識していますが万が一、偽物であった場合は返金対応しますので、安心してご購入ください。【配送】基本的に1〜2日程度で発送します。お急ぎの方は取引メッセージよりお知らせください。補償・匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。簡易包装・梱包材再利用ですが、丁寧に梱包して発送させていただきます。撮影で使用した小物は付属しません。ご購入の前にプロフィールをご一読ください^^
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