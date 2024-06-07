20AW テンダーロイン FLEECE JKT フリース ジャケット ブルー

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テンダーロインFLEECEJKTTENDERLOINからアウターとなる「FLEECEJKT」同ブランドからのリリースは初めてとなるフリース素材で構成した1着。フロントはスナップボタンにて、フラップの着いた後付けのポケットや、高めの設定の襟が印象的なディテール。背中側の襟裏には今シーズンからの特徴となる「IF6WAS9!!」のフレーズを用いたボックス型のロゴを縦にラバープリント。サイズM着丈70cm身幅62cm袖丈55cm肩幅63cm目立つダメージなく美品です。