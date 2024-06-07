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20AW テンダーロイン FLEECE JKT フリース ジャケット ブルー
商品番号 G46026880243
商品名

20AW テンダーロイン FLEECE JKT フリース ジャケット ブルー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 20,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインFLEECEJKTTENDERLOINからアウターとなる「FLEECEJKT」同ブランドからのリリースは初めてとなるフリース素材で構成した1着。フロントはスナップボタンにて、フラップの着いた後付けのポケットや、高めの設定の襟が印象的なディテール。背中側の襟裏には今シーズンからの特徴となる「IF6WAS9!!」のフレーズを用いたボックス型のロゴを縦にラバープリント。サイズM着丈70cm身幅62cm袖丈55cm肩幅63cm目立つダメージなく美品です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic956112.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce646155.html
http://narcologia.ru/goods/marshal479580.html
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