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[28.5cm] Air Jordan 10 Auto Clave
商品番号 I15809453567
商品名

[28.5cm] Air Jordan 10 Auto Clave
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールレッドのインパクト大AIRJORDAN10」をベースに、オートクレイブソールを組み合わせたライフスタイル仕様のハイブリッドモデル「JORDAN10AUTOCLAVE」です。アウトソールは、ジョーダンフットウエアにとってはアイコニックなエレメントであるエレファントパターンが高いグリップ力を発揮します。2012年1月発売あくまでも中古品だということをご理解の上ご購入お願いします。箱は正規の物ではなく違う箱で送らせて頂きますのでご了承ください。メインカラー···レッドスニーカー型···ミッドカット(Mid)
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